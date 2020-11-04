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Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый

Артикул: 65406
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  • Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - фото 5
4 190 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 65406
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товара
USB зарядное устройствоесть
Вес, кг0.75
Входная вилкаEuro
Высота, см6.2
Выходные розеткиEuro с заземлением
Длина шнура2 м
Длина, см11
Защита от короткого замыканияесть
Количество розеток6
Максимальный ток10 А
Напряжение сети, В230/240
ПроизводствоСША
Ширина, см27.2
Сетевой фильтр APC PM6U-RS белый уменьшение уровня шума в линии, который может приводить к потере данных и ошибкам при вводе с клавиатуры. Имеет 6 розеток, USB-зарядное устройство на 2 порта.


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Сетевой фильтр APC PM6U-RS 2м (6 розеток) белый - по цене 4190 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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