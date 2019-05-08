Инвертор сварочный Wester TIG 220

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|Этот товар можно купить в кредит
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|Бренд
|Wester
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|220 А
|Мощность
|9.5 кВт
|Питание
|инвертор
|Плазменная резка
|нет
|Продолжительность включения при максимальном токе
|7 мин.
|Рекомендуемая мощность генератора
|5.2 кВт
|Степень защиты
|IP21S
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Типы сварки
|аргонодуговая сварка (TIG)
|Форсаж дуги
|есть
|Высота, см
|32
|Длина, см
|43
|Ширина, см
|22
|Вес, кг
|7.7
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08.05.2019
Качественная сборка,
работает при нестабильном напряжении,
хороший аппарат.
Недостатки:
Покупкой доволен, нареканий нет.
Комментарий:
Аппарат Wester TIG 220 очень удобен в использовании, легко зажигает дугу, варит крепко и надежно. Пользуюсь почти год без нареканий.