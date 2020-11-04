Краскораспылитель Hammer PRZ110

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Краскопульт
|Вес, кг
|1.8
|Высота, см
|25
|Длина, см
|28
|Мощность, Вт
|110
|Производительность
|0.3 л/мин
|Ширина, см
|15
|Емкость бака
|0.8 л
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