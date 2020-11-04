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Строительный пылесос Hammer PIL20A

Артикул: 64597
  • Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 1
  • Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 2
  • Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 3
Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 1
Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 2
Строительный пылесос Hammer PIL20A - фото 3
6 899 руб. 
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+ 124 КэтКоинов
Артикул: 64597
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараСтроительный пылесос
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1140
Объем бака20 л
Высота, см51
Длина, см36
Ширина, см34
Вес, кг5.74
Пылесос Hammer Flex PIL20A - надежный промышленный пылесос, используемый для всасывания любого вида мусора (строительной пыли, мелкого мусора, опилок), сбора влажного мусора и даже жидкостей. Незаменимый помощник на строительной площадке, а также устранения последствий ремонта в жилых и нежилых помещениях. Полиуретановый фильтр позволяет чередовать операции сбора жидкостей и сухого мусора, не тратя время на замену фильтра. Металлический бак из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям, ржавчине и царапинам. Возможно подключение электроинструмента через встроенную розетку с использованием функции синхростарта. Для дополнительного удобства пользователя данный аппарат оснащен функцией выдувания. Модель имеет расширенную комплектацию насадок и аксессуаров.

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Видеообзор на Строительный пылесос Hammer PIL20A

Видеообзор Строительный пылесос Hammer PIL20A



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Самовывоз невозможен
Строительный пылесос Hammer PIL20A - купить по цене 6899 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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