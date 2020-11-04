Набор посуды Rondell Balance RDS-756

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Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell – набор из четырех предметов, включающий в себя три кастрюли и сотейник (с крышками). Предметы набора подойдут для любых плит, включая индукцию. Набор посуды Rondell RDS-756 Balance Rondell выполнен из нержавеющей стали и станет незаменимым на кухне хозяйки.

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