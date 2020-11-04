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Лыжн к-т Пласт STC 2,00м (лыжи, 75 крепл, палки)

Артикул: 63295
Лыжн к-т Пласт STC 2,00м (лыжи, 75 крепл, палки)
2 615 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 63295
В наличии
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БрендSTC
Тип товараКомплект лыжный
Материалполупластик
Рост лыжника, см175-180
Длина, см200
Ширина, см20
Высота, см15
Вес, кг2.5

Комплект лыжный STC (кр.75) 200 состоит из облегченных беговых лыж, жесткие классические креплении и легких стеклопластиковых палок. Комплект идеально подходит для активного катания любым стилем, для прогулок и спуска с небольших горок. Лыжи пластиковые, клин деревянный. Лыжные палки с универсальными ручками и регулируемыми темляками.

Особенности:

  • Беговые;
  • Цвет - в ассортименте;
  • Тип крепления - жесткие, NN 75;
  • Материал палок - стеклопластик;
  • Геометрия лыж - PARALLEL 46;
  • Страна бренда - Россия.

Комплектация:

  • Комплект лыжный STC (кр.75) 200;
  • Палки;
  • Крепления;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Лыжн к-т Пласт STC 2,00м (лыжи, 75 крепл, палки) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2615 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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