Лыжн Комплект Пласт Stc 1,90М (Лыжи, 75 Крепл, Палки)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|STC
|Тип товара
|Комплект лыжный
|Материал
|полупластик
|Рост лыжника, см
|165-170
|Длина, см
|190
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2.5
Комплект лыжный STC (кр.75) 190 - комплект для спортсменов-любителей. Подходит как начинающим, так и прогрессирующим лыжникам. Лыжи выполнены из облегченного дерева с синтетическими накладками, палки - из стекловолокна, с универсальными ручками и регулируемыми темляками. Жесткие, проверенные временем крепления классического типа. Подходит для любого стиля катания, применим для активного бега и катания с небольших горок.
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