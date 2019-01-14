Масленка TalleR TR-1212

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Кухонная утварь
|Материал
|нержавеющая сталь
|Особенности
|прочная, не впитывает запах
|Тип
|масленки
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14.01.2019
Эстетический внешний вид, не пропускает запахи, т.к крышка плотно прилегает к поддону, удобно доставать из холодильника благодаря широким бортикам, выполнена из качественного металла, не окисляется. Можно мыть в посудомоечной машине.
Недостатки:
не увидела
Комментарий:
Покупкой довольна, советую! Качественная вещь, на долгие годы!