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Робот-Пылесос Neato Botvac 85 уцененный

Артикул: 62718
  • Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 1
  • Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 2
  • Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 3
  • Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 4
Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 1
Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 2
Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 3
Робот-пылесос Neato BotVac 85 (Уценка) - фото 4
27 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62718
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNeato
Тип товараРобот-пылесос

Робот-пылесос Neato Botvac 85
Причина уценки: пропайка контактов.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: несколько мелких потертостей на корпусе.
Спецификация:

  • робот-пылесос
  • сухая уборка
  • фильтр тонкой очистки
  • ограничитель зоны уборки
  • местная уборка
  • таймер по дням недели

Комплектация:

  • устройство,
  • зарядная станция,
  • сменная резиновая лента,
  • 2 доп. фильтра,
  • доп. резиновая щетка,
  • 2 шнура питания,
  • руководство,
  • ориг. упаковка


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Самовывоз невозможен
Робот-Пылесос Neato Botvac 85 уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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