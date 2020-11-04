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Маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 для Android-устройств

Артикул: 62421
Маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 для Android-устройств
4 950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62421
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMultitronics
Тип товараМаршрутный компьютер
Возможность подключения доп. датчиковесть
Возможность подключения к Android/iOS устройстваместь
Марка/Модель Автоуниверсальный
Сигнализация об ошибкахесть
Характеристики:
  • Тип дисплея :вывод информации на мобильные устройства под управлением Android
  • Автономная работа без подключения к мобильному устройству :да
  • Тип двигателя :впрысковый бензиновый / дизельный
  • Способ крепления :скрытная установка
  • Место установки :универсальный
  • Звуковое/голосовое сопровождение :голосовой синтезатор + зуммер
  • Способ подключения :простое подключение (в колодку диагностики)
  • Напряжение питания :+12В
  • Средний потребляемый ток в рабочем режиме :не более 0,12А
  • Средний потребляемый ток в дежурном режиме :не более 0,017А
  • Рабочая температура окружающего воздуха :-20°С...+45°С
  • Температура транспортирования и хранения :-40°С...+60°С
  • Требования к мобильному устройству :ОС Android 2.1 и выше
  • наличие модуля связи bluetooth :да
  • поддержка bluetooth-профиля SPP :да
  • обороты вращения двигателя (точность) :1...40 об/мин
  • расход топлива (точность) :0,1 л
  • уровень топлива в баке (точность) :0,1 л
  • скорость (точность) :1 км/ч
  • напряжение АКБ (точность) :0,1В
  • температура (точность) :1°С
  • расстояние (точность) :0,1 км
  • напряжение на датчике уровня топлива (точность):0,01 В

Комплектация:
  • Multitronics МРС-800
  • Липкая лента для крепления в автомобиле 2 шт
  • Соединительный шлейф
  • Кабель-переходник для подключения опциональных цепей
  • Переходник для подключения к разъему OBD-2 1 шт.
  • Переходник для подключения в универсальном режиме
  • Резистор 5,1 кОм (для протоколов Consult1, Consult1D)
  • 2-контактный разъем
  • Контакты для 2-контактного разъема 2 шт.
  • Краткое руководство по эксплуатации
  • Руководство по подключению
  • Гарантийный талон


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Самовывоз невозможен
Маршрутный компьютер Multitronics MPC-800 для Android-устройств - стоимость товара 4950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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