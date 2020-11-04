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Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111

Артикул: 56401
  • Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111 - фото 1
  • Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111 - фото 2
Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111 - фото 1
Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111 - фото 2
990 руб. 
1 160 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 56401
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCitilux
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт75
Высота, см45
Длина, см12
Ширина, см12
Вес, кг1.3
Мощность 75 Вт. 1 лампа. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Самовывоз невозможен
Подвесной светильник Citilux Фортуна CL156111 - стоимость товара 990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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