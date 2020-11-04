8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI

Артикул: 55809
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI
548 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55809
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг112
Максимальная поглощаемая энергия импульса480 Дж
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПс двойным преобразованием
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания10
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи10
Время работы при полной нагрузке3.8 мин
Защита телефонной линиинет
Защита локальной сетинет
Длина, см71.5
Выходная мощность10000 ВА/10000 Вт
Высота, см43
Входное напряжение230 В
Ширина, см26.5
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI. Выходная мощность - 10000 ВА. Вес - 112 кг. Уровень шума - 55 дБ.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
ИБП APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...