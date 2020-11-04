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ИБП APC SMT3000I

Артикул: 55796
  • ИБП APC SMT3000I - фото 1
  • ИБП APC SMT3000I - фото 2
ИБП APC SMT3000I - фото 1
ИБП APC SMT3000I - фото 2
129 770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55796
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг52.5
Время работы при полной нагрузке5.1 мин
Входное напряжение160-286 В
Высота, см43.5
Выходная мощность3000 ВА / 2700 Вт
Длина, см54.5
Защита локальной сетинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи9
Максимальная поглощаемая энергия импульса365 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания9
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПпассивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см19.5
ИБП APC SMT3000I. Выходная мощность - 3000 ВА. Входное напряжение - 160-286 В. Уровень шума - 53 дБ.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC SMT3000I – стоимость товара 129770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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