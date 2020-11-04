ИБП APC BR1200GI

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|11.6
|Общее количество выходных разъёмов питания
|10
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|RJ-11
|Тип выходных разъемов питания
|RJ-45
|Тип выходных разъемов питания
|IEC-320-C14 (компьютерная розетка)
|Тип выходных разъемов питания
|IEC 320 C13 (компьютерный)
|Производство
|Филиппины
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|420 Дж
|Время работы при полной нагрузке
|5.5 мин
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|5
|Защита телефонной линии
|есть
|Защита локальной сети
|есть
|Длина, см
|38
|Выходная мощность
|1200 ВА / 720 Вт
|Высота, см
|30
|Входное напряжение
|176-294 В
|Ширина, см
|11.2
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв