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ИБП APC BR900G-RS

Артикул: 55737
ИБП APC BR900G-RS
21 620 руб. 
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+ 317 КэтКоинов
Артикул: 55737
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг11
Время работы при полной нагрузке5 мин
Входное напряжение176-294 В
Высота, см25
Выходная мощность900 ВА/540 Вт
Длина, см38
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи3
Максимальная поглощаемая энергия импульса613 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания5
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см10
ИБП APC BR900G-RS. Выходная мощность - 900 ВА, 540 Вт. Входное напряжение - 176-294 В. Уровень шума - 45 дБ.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC BR900G-RS - по цене 21620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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