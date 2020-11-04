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ИБП APC BE700G-RS

Артикул: 55722
ИБП APC BE700G-RS
11 290 руб. 
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+ 221 КэтКоинов
Артикул: 55722
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг6.9
Время работы при полной нагрузке3.7 мин
Входное напряжение230 В
Высота, см9
Выходная мощность700 ВА
Длина, см31
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Максимальная поглощаемая энергия импульса310 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питаниярозетка евростандарт
Тип ИБПпассивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см22.5
ИБП APC BE700G-RS. Максимальная выходная мощность - 700 ВА. Входное напряжение - 230 В. 8 розеток.


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ИБП APC BE700G-RS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11290 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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