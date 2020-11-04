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ИБП Ippon Back Comfo Pro New 600 360Вт 600ВА

Артикул: 55700
ИБП Ippon Back Comfo Pro New 600 360Вт 600ВА
5 930 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 55700
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Время переключения на батарею6 мс
Время работы при полной нагрузке15 мин
Входное напряжение162-268 В
Высота, см20
Выходная мощность600 ВА / 360 Вт
Длина, см29.5
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи6
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияCEE 7 (евророзетка)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см12
ИБП Ippon Back Comfo Pro New 600. 8 выходных разъемов питания. Уровень шума - 40 дБ.


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ИБП Ippon Back Comfo Pro New 600 360Вт 600ВА – стоимость товара 5930 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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