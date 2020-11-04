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Люстра Arte lamp Salvador A6351LM-5AB

Артикул: 53481
  • Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 1
  • Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 2
  • Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 3
  • Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 4
Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 1
Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 2
Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 3
Люстра Arte Lamp SALVADOR A6351LM-5AB - фото 4
14 550 руб. 

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10 910 руб. 

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Артикул: 53481
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 607 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Salvador
filter_noneТовар входит в коллекцию Salvador
БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасабронза
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см94
Длина, см58
Формакруг
Цвет плафонапрозрачный
Ширина, см58
Вес, кг5.3
Мощность 300 Вт. 5 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Самовывоз невозможен
Люстра Arte lamp Salvador A6351LM-5AB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14550 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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