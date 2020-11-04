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Уличный светильник Arte lamp Berlin A1017PA-1BN

Артикул: 53358
Уличный фонарь (фонарный столб) Arte Lamp BERLIN A1017PA-1BN
10 900 руб. 
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+ 501 КэтКоинов
Артикул: 53358
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 455 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция BERLIN
filter_noneТовар входит в коллекцию BERLIN
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборафонарный столб
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонастекло
Высота, см210
Длина, см18
Ширина, см18
Вес, кг4.9
Уличный фонарь Arte Lamp черный в классическом стиле


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Уличный светильник Arte lamp Berlin A1017PA-1BN - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10900 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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