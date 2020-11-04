Люстра Arte lamp Carolina A9239LM-5BR

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 376 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Arte Lamp
|Тип товара
|Люстры
|Тип светильника
|подвес
|Стиль
|модерн
|Количество ламп
|5
|Тип цоколя
|E14
|Максимальная мощность лампы, Вт
|40
|Цвет каркаса
|бронза
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|текстиль
|Высота, см
|55
|Длина, см
|65
|Декоративные элементы
|подвески
|Форма
|круг
|Цвет плафона
|белый
|Ширина, см
|65
|Вес, кг
|4.3
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