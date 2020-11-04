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Тепловая пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M

Артикул: 51548
  • Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 1
  • Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 2
  • Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 3
Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 1
Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 2
Тепловя пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - фото 3
14 800 руб. 
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+ 588 КэтКоинов
Артикул: 51548
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 467 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараТепловая пушка
Варианты монтажанапольная установка
Вентиляторесть
Вентиляция без нагреваесть
Вес, кг20.5
Высота, см59
Длина, см58
Максимальный воздухообмен1150 куб. м./час
Мощность обогрева12000 Вт
Напряжение380 В
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Тип нагревательного элементаэлектрическая спираль
Управлениемеханическое
Уровни мощности12000/6000 Вт
Ширина, см43
Мощность 12 кВт. Производительность 1150 куб. м./час


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Самовывоз невозможен
Тепловая пушка электрическая Timberk TIH Q2 12M - стоимость товара 14800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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