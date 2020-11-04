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Тепловентилятор Timberk TCH A5 800 ИК

Артикул: 51356
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 1
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 2
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 3
ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 1
ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 2
ИК-обогреватель Timberk TCH A5 800 - фото 3
3 140 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 51356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг4.1 кг
Высота, см102
Длина, см14,2
Мощность обогрева800 Вт
Термостатесть
Управлениепульт ДУ (приобретается отдельно)
Площадь обогрева10 кв.м
Инфракрасный обогреватель для помещений 6 - 8 кв.м, мощность 800 Вт, керамическое покрытие нагревательных пластин, установка потолочная, рекомендуемая высота подвеса 2.2 м. Вес 4.1 кг.


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Самовывоз невозможен
Тепловентилятор Timberk TCH A5 800 ИК - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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