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Автотрансформатор Ресанта TDGC2-0,5K 0,5kVA (63/5/9)

Артикул: 51069
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51069
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БрендРесанта
Тип товараАвтотрансформатор
Входное напряжение220
Типэлектромеханический
Установканапольный
Активная мощность500
Отображение информациистрелочный
Полная мощность2000
Вес, кг3,3
Высота, см15
Длина, см13,5
Ширина, см13,2
Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-0,5 - однофазный прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Необходимое рабочее напряжение устанавливается вручную в пределах от 0 до 250 В.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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