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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)

(3)
Артикул: 51049
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6)
22 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 51049
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БрендHuter
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя6.5 л. с.
Тип редукторацепной
Тип коробки передачмеханическая
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л3.6
Объем топливного двигателя196 куб. см
Минимальная ширина обработки 30 см
Максимальная ширина обработки90 см
Количество фрез в комплекте6
Задний ходесть
Глубина культивированиядо 16 см
Глубина вспахиваниядо 16 см
Длина, см44
Ширина, см76
Высота, см78
Вес, кг90
Мощность - 6.5 л. с. Глубина вспахивания - до 16 см. Ширина обработки - 90 см


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
прост в эксплуатации, недорогой, удобный.

Недостатки:
пока не замечены.

Комментарий:
Агрегат удобный, им очень легко пользоваться. Копать лопатой может быть и привычнее, но мы как попробовали культиватор, решили что сил и времени он сэкономит с лихвой. Копает немного глубже чем лопата и шириной грядка получается примерно в метр. А такая функция как реверс, оказалась очень полезной, не приходится крутиться в конце огорода, разворачиваясь.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстро вскапываю участок, здорово экономлю время.
Мощности хватает заглаза.
Фрезы не застревают в грунте.

Комментарий:
Цена еще привлекла, остальные модели были дороговаты, а тут немцы вроде и стоимость адекватна. Не разочарован.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
мощный, удобный, простой, экономичный, недорогой.

Недостатки:
не выявлено.

Комментарий:
Участок 5 соток раньше копали вручную, пока не слег со спиной. Плюнул, купил культиватор. Аппарат шустрый, глубина вскопки как раз чуть больше штыка лопаты, колея - почти метр. Очень нужной штукой оказался реверс - удобно на узких грядках, где особо не развернешься. Не надо его кантовать, а просто скорость переключил и на себя тащишь. Рекомендую! Не жалейте денег на своем здоровье!

Самовывоз невозможен
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-6.5 (70/5/6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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