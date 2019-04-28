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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3)

(2)
Артикул: 51046
Мотокультиватор Huter GMC-1.8 (70/5/3)
13 820 руб. 
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+ 192 КэтКоинов
Артикул: 51046
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 304 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя1.8 л. с.
Тип редукторачервячный
Тип коробки передачнет
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л1.2
Объем топливного двигателя25.4 куб. см
Минимальная ширина обработки 23 см
Максимальная ширина обработки23 см
Количество фрез в комплекте4
Задний ходнет
Глубина культивированиядо 15 см
Глубина вспахиваниядо 15 см
Длина, см35
Ширина, см67
Высота, см80
Вес, кг15
Мощность - 1.8 л. с. Глубина вспахивания - до 15 см. Ширина обработки - 23 см


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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28.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.


21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Быстрый запуск, невысокая цена, небольшие габариты, складывающаяся ручка

Недостатки:
нет

Комментарий:
Работаю мотокультиватором в палисаднике.Рукоятка складная, так что места дома много не занимает, обеспечено компактное хранение. Топливный бак из полупрозрачного материала, видно количество бензина. Выручает здорово и время экономит. Рыхлю землю, вношу удобрения. Неплохо справляется с окучиванием деревьев. Хорошо входит в землю, приблизительно на штык лопаты, так что дополнительно весом не давлю и не тяну.В общем, денег я потратил немного, зато сил сберег уйму.

Самовывоз невозможен
Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8 (70/5/3) - стоимость товара 13820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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