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Турник Перекладина Sm Классик 1 Кт1 ( вынос 42 шир хват 115 )

Артикул: 50842
Турник настенный Классик 1 SP КТ1, до 200кг
2 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 50842
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БрендSM
Тип товараТурник-перекладина
Вес, кг5.6
Высота, см45
Длина, см120
ПроизводствоРоссия
Ширина, см45

Турник-перекладина SM Классик 1 КТ1 устанавливается с помощью креплений на вертикальную поверхность. В местах хвата установлены неопреновые ручки для комфортных занятий. Подходит для домашнего использования и занятий в спортивных залах.

Особенности:

  • Прочная цельносварная конструкция;
  • Порошковое покрытие;
  • Крючки для подвески боксерского мешка;
  • Максимальная нагрузка - 200 кг;
  • Диаметр перекладины - 28 мм;
  • Широкий хват - 115 см.

Комплектация:

  • Турник-перекладина SM Классик 1 КТ1;
  • Комплект крепежа;
  • Упаковка.


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