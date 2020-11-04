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Обруч Pro-Supra Wave 2Кг, Разб, D90См, 16 Мас Эл 008 W-2 0Kg

Артикул: 50785
Обруч Pro-Supra Wave 2Кг, Разб, D90См, 16 Мас Эл 008 W-2.0Kg
2 320 руб. 
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Артикул: 50785
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараОбруч
Вес, кг2

Обруч Pro-Supra Wave W008 предназначен для выполнения упражнений, направленных на тренировку мышц и сжигание жировых отложений в области талии. Оказывает легкое массажное воздействие благодаря волнистой внутренней поверхности. Имеет сборно-разборную конструкцию, состоит из 6 элементов.

Особенности:

  • Материал - ПВХ, полипропилен, сталь;
  • Диаметр 90 см;
  • Разборный, 6 элементов;
  • Цвет - розовый/голубой.

Комплектация:

  • Обруч Pro-Supra Wave W008;
  • Упаковка.


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Обруч Pro-Supra Wave 2Кг, Разб, D90См, 16 Мас Эл 008 W-2 0Kg - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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