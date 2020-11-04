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Жилет Страховочный Sm 00002321 Р 54-58 До 120Кг Оранж (Xl)

Артикул: 50717
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 020 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 50717
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка120 кг
Наличие воротанет
ПроизводствоРоссия
Размер54/58
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM 00002321 предназначен для обеспечения безопасности при нахождении на воде. Может использоваться во время морских или речных прогулок, при занятиях водными видами спорта, на охоте или рыбалке. Обеспечивает высокую степень плавучести. Регулируется индивидуально под размер

Особенности:

  • Выполнен из качественного полиэстра Оксфорд 210 PU;
  • Имеет водоотталкивающие свойства;
  • Наполнителем является вспененный полиэтилен;
  • Обеспечивает высокую степень плавучести;
  • Под размер регулируется стропами.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00002321;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00002321 Р 54-58 До 120Кг Оранж (Xl) - этот товар вы можете купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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