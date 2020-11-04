Жилет страховочный SM Молния XL/XXL камуфляж, до 150кг

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|молния/ремени
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|150 кг
|Наличие ворота
|нет
|Производство
|Россия
|Размер
|XL/XXL
|Свисток
|нет
|Цвет
|камуфляж
Жилет страховочный SM Молния XL/XXL (камуфляж) предназначен для использования в качестве дополнительного средства для обеспечения безопасности при нахождении человека на воде. Рекомендуется для использования во время речных прогулок, на охоте и рыбалке. Обладает водоотталкивающими свойствами, поможет удержаться на воде при непредвиденных обстоятельствах. Регулируется с помощью веревочных стяжек и поясного ремня.
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