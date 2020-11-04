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Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 34/36 (10-15Кг)

Артикул: 50700
Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.34/36 (10-15кг)
850 руб. 
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Артикул: 50700
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка15 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер34/36
Свистокесть
Цветсиний/оранжевый

Жилет страховочный SM Радуга 34/36 (синий/оранжевый), детский предназначен для детей в возрасте от года до трех лет. Выполнен из яркого качественного материала, фиксируется паховым ремнем и регулируется по фигуре. Имеет большой подголовник. Используется в качестве страховочного средства при прогулках по рекам и озерам, не промокает, способен продержать ребенка на плаву до оказания помощи.

Особенности:

  • Материал изготовления - полиэстер;
  • Наполнитель из вспененного полиэтилена;
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Застегивается на молнию;
  • Подгон по фигуре с помощью ремней;
  • Паховый ремень не позволяет жилету задираться;
  • Карманы застегиваются на молнию;
  • Светоотражающие элементы.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Радуга 34/36 (синий/оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 34/36 (10-15Кг) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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