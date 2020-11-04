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Жилет страховочный Двухсторонний Шкипер XL/XXL 150кг (Оранж/камуфляж)

Артикул: 50693
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1 420 руб. 
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Артикул: 50693
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка150 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
РазмерXL/XXL
Свистокесть
Цветоранжевый/камуфляж

Жилет страховочный SM Шкипер XL/XXL (оранжевый/камуфляж) предназначен для прогулок по рекам и озерам, используется на охоте и рыбалке. Обладает водоотталкивающими свойствами, помогает удержаться на воде в случае непредвиденных обстоятельств. Двусторонняя система позволяет надевать жилет яркой или неприметной стороной наружу. В кармане имеется сигнальный свисток, жилет оборудован светоотражающими элементами.

Особенности:

  • Выполнен из полиэстера;
  • Наполнитель - вспененный полиэтилен;
  • Имеется отстегивающийся капюшон, который можно убрать в карман на молнии;
  • Двусторонняя расцветка - оранжевая и камуфляж;
  • Наличие светоотражающих элементов делают жилет заметным в темноте;
  • В наличии свисток на тесьме;
  • По размеру жилет регулируется с помощью ремней.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Шкипер XL/XXL (оранжевый/камуфляж);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет страховочный Двухсторонний Шкипер XL/XXL 150кг (Оранж/камуфляж) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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