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Принт-сервер TP-Link TL-PS110U

Артикул: 50661
  • Принт-сервер TP-Link TL-PS110U - фото 1
  • Принт-сервер TP-Link TL-PS110U - фото 2
Принт-сервер TP-Link TL-PS110U - фото 1
Принт-сервер TP-Link TL-PS110U - фото 2
3 180 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараПринт-сервер
Дополнительносамотестирование при включении, обновление микропрограммы, DHCP-клиент
Интерфейс подключенияUSB
Типпринт-сервер
Для быстрой интеграции копировального оборудования в локальную сеть служит принт-сервер TP-Link TL-PS110U. Это эффективное офисное решение белого цвета несет на порту полноценный LAN-интерфейс с пропускной способностью 100 Мбит/сек и USB-порт для подключения к удаленному принтеру. Для комфортной работы из любого места реализована поддержка IPP, IPX/SPX, LPR/LPD, NetBEUI, SMB и TCP/IP-протоколов. Есть DHCP-клиент. TP-Link TL-PS110U можно без труда перепрошить официальным ПО. При этом при включении устройства происходит самодиагностика. Девайс полностью совместим с PC, Mac и Linux (Unix), имеет внешний пятивольтовый блок питания и способен работать при высоких температурах (от нуля до пятидесяти градусов Цельсия). В комплекте идет оригинальный Ethernet-кабель.


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Самовывоз невозможен
Принт-сервер TP-Link TL-PS110U - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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