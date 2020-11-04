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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный

Артикул: 50659
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - фото 4
5 040 руб. 
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Артикул: 50659
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi роутер
3Gнет
4Gнет
Высота, см3.2
Длина, см16
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн3
Макс. скорость беспроводного соединения1750 мБит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11a/b/g/n/ac
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц. 5 ГГц
Ширина, см24.3
Количество портов LAN4
Расширенные функциифайловый сервер, FTP-сервер, UPnP AV-сервер
Скорость портов1000 мБит/с
Поддержка следующего поколения стандарта беспроводной связи 802.11ac. Общий объём пропускной способности до 1,75 Гбит/с: до 1300 Мбит/с на 5 ГГц и до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц. Порт USB для создания общего доступа к принтерам, файлам и мультимедиа по локальной сети или удалённо через FTP-сервер. Возможность подключения 3G/4G-модемов к порту USB. Гостевая сеть обеспечивает отдельный доступ к беспроводной сети для гостевых пользователей. Поддержка IGMP Proxy, режима &quot, мост&quot, и 802.1Q TAG VLAN для IPTV Мulticast. Легкая настройка и управление через приложение Tether


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Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C7 черный - стоимость товара 5040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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