8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для детей Игрушки Игрушечное оружие HGL Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами

Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами

Артикул: 50279
  • Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 1
  • Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 2
  • Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 3
  • Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 4
Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 1
Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 2
Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 3
Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - фото 4
3 250 руб. 
4 030 руб. 
Купить
+ 51 КэтКоинов
Артикул: 50279
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHGL
Тип товараИгрушка интерактивная
Возраст6+
Материалвысокопрочный пластик

Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами – интерактивная игра, выполненная в форме скелета с вращающейся головой. Наличие двух бластеров позволит ребенку устроить соревнование с другом в охоте за призраками, которые Johnny the Skull проецирует в различных направлениях. Игрушка помогает развивать у ребенка ловкость, скорость реакции, стремление к победе и обеспечивает активную игру в помещении.

Особенности:

  • Проектор игрушки изготовлен из высокопрочного пластика, эргономичная форма лазерного бластера подойдёт для детской руки;
  • Для активизации игры достаточно навести бластер на Джонни, он начнет проецировать призраков в разные стороны;
  • Задача игроков – стрелять по призракам;
  • Счет игры фиксируется специальным счетчиком встроенном в бластер;
  • Для игры потребуется 6 батареек ААА и 4 стандарта АА (приобретаются отдельно).

Комплектация:

  • Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами;
  • Коробка;
  • Инструкция по применению.

Видео:

Видеообзор на Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами

Видеообзор Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тир проекционный Johnny the Skull Джонни-Череп с 2-мя бластерами - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3250 руб., позвонив по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...