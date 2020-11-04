Кулер Deepcool Beta 11

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Deepcool
|Тип товара
|Вентилятор для процессора
|Socket
|AM3+
|Socket
|FM2
|Уровень шума
|31 дБ
|Совместимость
|Business Class Athlon
|Совместимость
|Business Class Athlon FX
|Совместимость
|Athlon II X2
|Совместимость
|Athlon II X3
|Совместимость
|Athlon II X4
|Совместимость
|Phenom X3
|Совместимость
|AMD Phenom X4
|Совместимость
|Athlon X2
|Совместимость
|Sempron
|Регулятор оборотов
|нет
|Наличие тепловых трубок
|нет
|Назначение
|для процессора
|Ширина, см
|11
|Socket
|AM3
|Socket
|FM2+
|Socket
|AM2
|Socket
|AM2+
|Socket
|S939
|Socket
|S940
|Socket
|FM1
|Материал радиатора
|алюминий
|Вес, кг
|0.384
|Диаметр вентилятора, мм
|92
|Длина, см
|10
|Высота, см
|9
|Производство
|Китай
|Тип коннектора
|3-pin
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|2200
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|2200
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