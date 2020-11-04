8(846)300-23-63
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 4pin 18-21dB Al+Cu 130W

Артикул: 49559
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 - фото 3
1 560 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49559
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьAthlon II X4/X3/X2
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
СовместимостьAthlon X2/FX
СовместимостьAthlon
СовместимостьCore 2 Duo
СовместимостьCore 2 Quad
СовместимостьCeleron
СовместимостьCeleron Dual-Core/D
SocketLGA1155
СовместимостьAMD FX X8/X6/X4
СовместимостьPhenom II X6/X4/X3/X2
СовместимостьPhenom X4/X3
СовместимостьSempron 
СовместимостьCore 2 Extreme
СовместимостьPentium/Pentium G/D/4
СовместимостьA8/A6/A4
Уровень шума17.8 - 21 дБ
Наличие тепловых трубокесть
Назначениедля процессора
Ширина, см15.47
Материал радиаторамедь
SocketAM3+
SocketFM2
SocketAM2
SocketAM2+
SocketS939
SocketS940
SocketLGA1151
SocketAM3
SocketFM1
SocketLGA1156
SocketLGA1366
Вес, кг0.597
Диаметр вентилятора, мм120
Длина, см13.54
Материал радиатораалюминий
Высота, см11.81
Максимальная скорость вращения, об/мин1600
Тип коннектора4-pin PWM
ПроизводствоКитай
Минимальная скорость вращения, об/мин900
Диаметр - 120 мм. Уровень шума - 17.8 - 21 дБ


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 300 4pin 18-21dB Al+Cu 130W - стоимость товара 1560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Самаре

8 (846) 300-23-63

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...