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Видеорегистратор ACV GQ164

Артикул: 48153
  • Видеорегистратор ACV GQ164 - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQ164 - фото 2
Видеорегистратор ACV GQ164 - фото 1
Видеорегистратор ACV GQ164 - фото 2
6 291 руб. 
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Артикул: 48153
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора120°
Максимальное разрешение видеозаписи1280x720
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Конструкциязеркало заднего вида
Возможность записи события в отдельный файлесть
Кол-во камер2
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Диагональ экрана, дюйм4.3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Длина, см30.2
Высота, см8
Вес, кг0.6

Видеорегистратор ACV GQ164 сочетает в себе автомобильное зеркало заднего вида и устройство для видеозаписи дорожных событий. Такое исполнение делает прибор практически незаметным для посторонних глаз. Технические характеристики данной модели позволяют снимать четкое видео в формате HD с разрешением 1280x720 пикселей. При помощи дополнительной выносной камеры производится обзор заднего вида. Видеорегистратор ACV GQ164 обладает универсальным креплением, обеспечивающим возможность простого монтажа на стандартное зеркало автомобиля.

Особенности:

  • Большой монитор с диагональю 4.3" для предварительного просмотра отснятого материала;
  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания при резких движениях автомобиля;
  • Детектор движения автоматически включает камеру при появлении в кадре движущихся объектов, что обеспечивает дополнительную безопасность во время стоянки;
  • Объектив прибора имеет широкий угол обзора 120°;
  • Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC до 32 Гб;
  • Прибор может работать при выключенном двигателе, так как питается не только от бортовой сети автомобиля, но и от аккумулятора.

Комплектация:

  • Видеорегистратор ACV GQ164;
  • Автомобильное зарядное устройство длиной 3 метра;
  • Набор крепежа;
  • Инструкция на русском языке;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор ACV GQ164 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6291 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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