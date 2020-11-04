Видеорегистратор TrendVision TDR-718GP;

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Автомобильное зарядное устройство BoraSCO (VSP) 2 USB, 2,1A + да... Для зарядки совместимых мобильных устройств от бортовой сети автомобиля. Под рукой у вас всегда будет полностью заряженное и рабочее устройство.