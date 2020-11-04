Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100m4

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|20.9
|Физический размер матрицы
|12.8x9.6 мм
|Тип матрицы
|BSI CMOS
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24-69.60 мм
|Диафрагма
|F1.8-F2.8
|Zoom оптический
|2.90x
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
|Wi-Fi
|есть
|GPS
|нет
|Влагозащита
|нет
|Элементы питания
|аккумулятор
|Вес, кг
|0.271
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV открывает широкие возможностями видео- и фотосъемки. Технические параметры камеры позволяют делать качественные фотоснимки практически на ходу. Высокая скорость съемки позволяет снимать до 16 кадров в секунду. Оптимальная съемка в режиме недостаточного освещения и при ярком свете с отличным результатом. Полное отсутствие размытых кадров. Съемка видео в формате 4К. Все эти достоинства сочетаются в компактной и легкой фотокамере Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв