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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100m4

Артикул: 45431
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 6
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV - фото 6
53 776 руб. 
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 45431
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.9
Физический размер матрицы12.8x9.6 мм
Тип матрицыBSI CMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-69.60 мм
ДиафрагмаF1.8-F2.8
Zoom оптический2.90x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК, поворотный
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiесть
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.271

Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV открывает широкие возможностями видео- и фотосъемки. Технические параметры камеры позволяют делать качественные фотоснимки практически на ходу. Высокая скорость съемки позволяет снимать до 16 кадров в секунду. Оптимальная съемка в режиме недостаточного освещения и при ярком свете с отличным результатом. Полное отсутствие размытых кадров. Съемка видео в формате 4К. Все эти достоинства сочетаются в компактной и легкой фотокамере Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV.

Особенности:

  • Диагональ поворотного дисплея 3 дюйма, облегчает наведение фотоаппарата на объект съемки;
  • Электронный видоискатель со 100-процентным покрытием кадра обеспечивает максимально-точное фокусирование;
  • Оптическая система стабилизации предотвращает дрожание кадра и смазанные снимки;
  • Запись видео в формате 4К, обеспечивающего сверхвысокую четкость изображения;
  • Режим сверх замедленной съемки позволяет создавать неповторимые ролики, позволяющие рассмотреть то, что никогда не видел человеческий глаз;
  • Режим сверхскоростной съемки позволяет запечатлевать быстрые движения без искажений;
  • Съемка при ярком освещении с эффектом размытия заднего плана позволяет максимально акцентироваться на предмете съемки;
  • Выдвижной видоискатель для лучшей фокусировке на объекте.

Комплектация:

  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV;
  • Аккумулятор;
  • Зарядное устройство;
  • Программное обеспечение;
  • Документация;
  • Упаковка.


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