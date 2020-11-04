Фотокамера моментальной печати Fujifilm Instax Wide 300 – предназначенная для съемки с моментальной распечаткой снимков. Несмотря на свою простоту, Fujifilm Instax Wide 300 - камера интеллектуальная, умеющая самостоятельно определять экспозицию. Модель хорошо зарекомендовала себя в портретном и пейзажном жанре фотосъемок, а так же в съемках быстродвижущихся объектов (автогонки, скачки и другое).

Готовую фотографию можно получить сразу после нажатия на кнопку спуска, подождав пару минут до окончательного проявления цвета на отпечатке;

Размер распечатанной фотографии 86 x 108 мм;

Камера оснащена объективом Fujinon f = 95 mm, 1:14, обладающим высокими техническими характеристиками, максимально соответствующими задачам, которые ставятся перед данным фотоаппаратам;

В оснащении аппарата: оптический видоискатель, небольшой ЖК-дисплей, электронная вспышка;

Минимальное расстояние до объекта составляет всего 90 см;

Выдержка определяется автоматически в диапазоне от 1/60 до 1/200 секунды;

В камере имеется стандартная резьба для крепления штатива;

Переключатель диапазонов фокусировки имеет два положения L (Lighten) и D (Darken);

Диапазон фокусировки от 0.9 м до бесконечности;

Для съемки подходят только картриджи серии Wide, выпускаемые Fujifilm;

Для работы фотокамеры необходимы 4 алкалиновых элементов питания типа AA 1.5 V .

Фотокамера Fujifilm Instax Wide 300;

Инструкция по эксплуатации.

Особенности:Комплектация: