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Ножницы профессиональные для шитья Fiskars Classic (25см 1005151)

Артикул: 44404
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Описание товара скоро будет готово,
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1 950 руб. 
2 000 руб. 
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Артикул: 44404
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товара
  • Эргономично спроектированные ножницы из высокопрочной нержавеющей стали.
  • Для плотных и грубых материалов (джинсовой ткани, полиэстера и др.)
  • Натяжение лезвий регулируется с помощью винта.
  • Для правшей.
  • Вес - 140 гр.
  • Длина - 240 мм.


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Самовывоз невозможен
Ножницы профессиональные для шитья Fiskars Classic (25см 1005151) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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