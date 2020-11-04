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Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010

Артикул: 41442
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 1
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 2
  • Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 3
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 1
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 2
Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - фото 3
19 610 руб. 
Купить
+ 180 КэтКоинов
Артикул: 41442
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCanon
Тип товараМФУ лазерное
МФУ (принтер, сканер, копир), для дома, небольшого офиса, ч/б лазерная печать, до 18 стр/мин, макс. формат печати A4 (210


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Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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