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Процессор AMD FX 4300 OEM (FD4300WMW4MHK)

Артикул: 40739
Процессор AMD X4 FX-4300 AM3+ (FD4300WMW4MHK)
4 730 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 40739
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAMD
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketAM3+
Количество ядер4
Объем кэша L148 Кб
Объем кэша L24096 Кб
Объем кэша L34096 Кб
Тактовая частота3800 МГц
Техпроцесс32 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроVishera
4-ядерный процессор, Socket AM3+, частота 3800 МГц, объем кэша L2/L3: 4096 Кб/4096 Кб, ядро Vishera, техпроцесс 32 нм, встроенный контроллер памяти


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Самовывоз невозможен
Процессор AMD FX 4300 OEM (FD4300WMW4MHK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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