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Жесткий диск WD Red 2Tb (WD20EFRX)

Артикул: 40682
Жесткий диск WD Original SATA-III 2Tb WD20EFRX Red 64Mb 3.5
7 820 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 40682
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.6
Высота, см2.6
Длина, см14.7
Объем2 Тб
Объем буферной памяти64 Мб
ТипHDD
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
ИнтерфейсSATA III
Жесткий диск WD Original. Для настольного компьютера. Интерфейс - SATA-III. Объем - 2000 Гб. Объем буферной памяти - 64 Мб.


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Red 2Tb (WD20EFRX) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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