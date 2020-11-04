Автосигнализация PanDECT X-1000

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Первое изделие серии Pandect micro car alarm — микроиммобилайзер Pandect X-1000 — предназначен для автомобилей с CAN-шинами и оптимизирован для работы в Slave-режиме, при котором основное управление охраной осуществляется со штатного брелока автомобиля. Иммобилайзер, помимо защиты двигателя, охраняет также от внешних воздействий: ударов по кузову, разбивания стекол, поломки зеркал, движения и наклона.

Для управления системой используются бесконтактные метки IS-750v2, которые могут служить либо средством для идентификации владельца, либо использоваться для управления охраной и центральным замком благодаря присутствующей на корпусе кнопке.

Использование электронных компонентов в BGA-корпусах и идеи талантливых инженеров позволили обеспечить миниатюрные размеры базового блока (45×25×8мм), сохранив в нем обширный функционал, сравнимый только с телеметрическими системами Pandora. Система оснащена двухканальным CAN-контроллером, встроенным USB-портом, интерфейсом для модулей обхода иммобилайзера Fortin и iDataLink, а также предпусковых подогревателей Webasto и Eberspacher. Подключив Pandect X-1000 к компьютеру посредством USB-интерфейса, можно быстро выполнить необходимые конфигурации или обновить ПО с помощью программ Pandora DXL Loader или Pandora Alarm Studio.

Значительно расширить функционал Pandect X-1000 можно путем подключения по радиоканалу дополнительного оборудования: реле блокировки с датчиком движения, подкапотный модуль RHM-02, GPS-модуль Pandora NAV-03.

Если вас интересует возможность управления сигнализацией с мобильного телефона, рекомендуем рассмотреть модель Pandect X-1100, оснащенную GSM-модулем.

Комплектация: