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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K)

Артикул: 39253
  • Жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb SP020TBPHDA30S3K A30 2.5 черный Armor - фото 1
  • Жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb SP020TBPHDA30S3K A30 2.5 черный Armor - фото 2
Жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb SP020TBPHDA30S3K A30 2.5 черный Armor - фото 1
Жесткий диск Silicon Power USB 3.0 2Tb SP020TBPHDA30S3K A30 2.5 черный Armor - фото 2
6 790 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 39253
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.181
Объем2 Тб
Размеры (ШхВхД), мм87.5x18.6x134
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик, резина
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Универсальный внешний HDD Silicon Power 2TB Armor A30 [SP020TBPHDA30S3K] 2.5 USB 3.0 Black обладает надежной защитой от внешних воздействий. Небольшой 2,5-дюймовый корпус черного цвета с закрепленным сбоку USB кабелем выглядит стильно и практично. Специальный силикагель, из которого сделан корпус, обладает высокой ударопрочностью. Также обеспечены и внутренние системы для защиты накопителя от ударов и сотрясений. Портативный накопитель способен обмениваться информацией со скоростью 5 Гбит/с по интерфейсу USB 3.0. Если же используется интерфейс USB 2.0, скорость передачи сокращается до 480 Мбит/с. Это небольшое устройство весит всего 181 грамм. Его удобно использовать для перемещения важной информации, не боясь по неосторожности потерять ее.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Внешний HDD Silicon Power Armor A30 2Tb Black (SP020TBPHDA30S3K) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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