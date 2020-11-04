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Скрепер - волокуша SnowXpert Fiskars (143021)

Артикул: 38984
Скрепер - волокуша SnowXpert Fiskars (143021)
4 620 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 38984
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСкребки для уборки снега

Скрепер Fiskars SnowXpert ™ с его литым под давлением ковшом для высокой стабильности и легкости, с улучшенной эргономичной длинной стальной ручкой и новой режущей кромкой, является идеальным инструментом для быстрой и эффективной уборки большого количетсва снега с открытого пространства. Этот скрепер, как и другие лопаты из линии SnowXpert, снабжен новым лезвием с запатентованной конструкцией лезвия, которая включает в себя жесткий стальной стержень - это увеличивает жесткость и повышает прочность лезвия в 3 раза.

  • Легкие скрепер для уборки большого количества снега
  • Длинная крепкая стальная ручка
  • Переработанное и запатентованное стальное лезвие
  • Ковш изготовлен по технологии литья под давлением


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Скрепер - волокуша SnowXpert Fiskars (143021) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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