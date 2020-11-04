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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Садовые ножницы Fiskars Универсальные ножницы с петлей для пальцев P45 Fiskars (111450)

Универсальные ножницы с петлей для пальцев P45 Fiskars (111450)

Артикул: 38871
Универсальные ножницы с петлей для пальцев P45 Fiskars (111450)
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38871
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БрендFiskars
Тип товараСадовые ножницы
Вес, г170
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиполиамид
Назначениеуниверсальные
Общая длина, мм218
Поворотныенет
Типножницы
Фиксаторда

Ножницы Fiskars с петлей для пальцев благодаря своей конструкции обеспечивает удобный захват и защищает пальцы при работе. Позволяют резать тонкие листы металла, пластмассы, трубы, веревки, шланги и т.д. Не подходят для обрезки растений.
Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента
Верхняя рукоятка с покрытием SoftGrip для повышенного комфорта
Петля на нижней рукоятке позволяет проще менять инструменты и защищает пальцы при резке
Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает подрезку и уход за секатором
Лезвия из нержавеющей стали
Идеальны для продолжительной работы.

Размеры и вес (нетто)
Вес:167 г
Высота:2,18 м
Ширина:7,6 см
Глубина:2,3 см


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