Лазерный дальномер Bosch GLM 40 (0.601.072.900)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дальномер
Лазерный BOSCH DLE 40 предназначен для вычисления расстояний между объектами, объемов и площади помещений. Работает от батареек типа ААА. Измеряет расстояния до 40 м. Погрешность составляет не более 1,5 мм. Аппарат оснащен ЖК-дисплеем и прорезиненным корпусом с удобными кнопками. При необходимости прибор крепится на штативе.
Лазерный дальномер BOSCH DLE 40 предназначен для вычисления площади и объема помещения, а так же измерения расстояний между предметами. Дальномер работает от батареек типа ААА. Рекомендуемое напряжение 1,5 В.
Прибор обеспечивает высокую точность данных. Предел измерений составляет 40 м. При этом погрешность не превышает 1,5 мм. Данные предоставляются в одной из трех метрических систем: футах, дюймах или метрах. Полученные результаты можно складывать. Кроме того, существует возможность работать в режиме непрерывных измерений.
Корпус прибора прорезинен. При падении на твердую поверхность он защищен от повреждений. Управлять прибором удобно с помощью выпуклых кнопок. Все данные отображаются на ЖК-дисплее.
Предусмотрена возможность установки прибора на штатив. Для этого имеется резьба диаметром 1/4".
При работе с дальномером необходимо соблюдать меры предосторожности. Прямое попадание луча лазера на сетчатку глаза может вызвать потерю зрения. Поэтому проводить измерения рекомендуется в специальных защитных очках.
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