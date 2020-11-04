Электропила Bosch AKE 40 S применяется в работах на приусадебных участках, в строительных и ремонтных работах. Благодаря хромированному покрытию цепи, происходит эффективная распилка древесины как поперек, так и вдоль волокон. Небольшой вес пилы и отличная сбалансированность позволяет использовать ее в труднодоступных местах и в любом положении. Наличие зубчатого упора обеспечивает надежную фиксацию инструмента на поверхности. Электропила Bosch AKE 40 S не производит вредных выхлопов и может использоваться в закрытых пространствах.

Особенности:

Хромированная цепь с острыми зубьями обеспечивает качественную распиловку всех пород древесины;

Рукоятка, рассчитанная на анатомически правильный захват инструмента, обеспечивает удобство при длительных работах;

Система быстрого натяжения цепи обеспечивает подстройку инструмента без использования дополнительных инструментов;

Небольшой уровень шума и вибрации позволяет работать без ощущения усталости длительное время;

Отсутствие рывка при запуске благодаря системе плавного включения обеспечивает высокую точность распиловки;

Зубчатый упор надежно фиксирует пилу на деревянной поверхности;

Инерционный тормоз моментально остановит цепь при резкой отдаче или прикосновению к щитку;

Наличие дополнительной рукоятке облегчает процесс работы, позволяя удерживать инструмент двумя руками;

Сбалансированный центр тяжести обеспечивает удобство при длительной работе;

Благодаря постоянной автоматической смазке цепи, увеличивается срок эксплуатации инструмента и оснастки;

Масляный бак имеет сетчатый фильтр, что значительно увеличивает эффективность смазки движущих элементов пилы ;

Количество звеньев цепи - 57 шт.;

Длина кабеля 2.5 м.

Комплектация: